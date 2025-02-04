Поставки американского оружия Украине возобновились после недолгой паузы

Поставки оружия из США на Украину были приостановлены, но после небольшой паузы возобновились. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

С приходом в Белый дом президента Дональда Трампа поток вооружения Киеву был приостановлен. Однако чуть позже новая администрация отказалась от идеи полного прекращения оказания помощи Украине, а поставки оружия были возобновлены.

По словам одного из собеседников агентства, знакомого с ситуацией, среди членов американской администрации остались разногласия насчет того, в каких объемах оказывать военную поддержку Киеву из запасов США.

По указу Трампа прекратилось только финансирование Украины Агентством США по международному развитию (USAID). В рамках этой программы Киеву были переданы десятки миллиардов долларов на гуманитарную помощь и на поддержку в целях развития. В Госдепе отметили, что «значительная часть финансирования USAID не соответствует основным национальным интересам Соединенных Штатов». В свою очередь в Пентагоне пояснили, что военная помощь Украине не попадает под ограничения, установленные указом Трампа, поскольку его действие распространяется исключительно на программы развития.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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