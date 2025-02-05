В Японии два американских истребителя совершили экстренную посадку

В Японии два истребителя Военно-воздушных сил США совершили экстренную посадку. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в аэропорту японского города Мацуяма в префектуре Эхиме. Два самолета F-35 ВВС США приземлились ранее запланированного времени из-за нехватки топлива.

Выясняются причины произошедшего. Проводится внутреннее расследование.

Отмечается, что пассажирскому самолету из Осаки пришлось кружить над аэропортом в ожидании посадки. Рейс задержался на 13 минут.

Токио, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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