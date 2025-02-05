В Таиланде 35 человек пострадали при столкновении автобуса с деревом

В Таиланде автобус с туристами попал в аварию, по предварительным данным, погибли два человека, 35 пострадали. Об этом сообщают местные СМИ.
ДТП произошло ночью на трассе неподалеку от Бангкока. Пассажирский автобус следовал из города Чиангмай.
Водитель не справился с управлением, транспорт выехал на встречную полосу, после чего врезался в дерево на обочине.
В результате погибли двое граждан Таиланда. 35 человек доставлены в больницы с различными травмами.
Проводится расследование.
Бангкок, Зоя Осколкова
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