В Таиланде 35 человек пострадали при столкновении автобуса с деревом

В Таиланде автобус с туристами попал в аварию, по предварительным данным, погибли два человека, 35 пострадали. Об этом сообщают местные СМИ.

ДТП произошло ночью на трассе неподалеку от Бангкока. Пассажирский автобус следовал из города Чиангмай.

Водитель не справился с управлением, транспорт выехал на встречную полосу, после чего врезался в дерево на обочине.

В результате погибли двое граждан Таиланда. 35 человек доставлены в больницы с различными травмами.

Проводится расследование.

Бангкок, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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