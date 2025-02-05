В США один человек погиб и пятеро пострадали при стрельбе на заводе

В США произошла стрельба на промышленном предприятии. По последним данным, один человек погиб, еще пятеро получили ранения.
Как сообщают американские СМИ, инцидент случился в городе Нью-Олбани штата Огайо. Число стрелявших не уточняется. Отмечается, что в помещении завода было найдено огнестрельное оружие.
Всех работников эвакуировали. На данный момент известно об одном погибшем и пятерых пострадавших.
На месте работают полицейские и следователи. Детали произошедшего устанавливаются.
Вашингтон, Зоя Осколкова
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