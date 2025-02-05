В США с птицефабрики украли 100 тысяч куриных яиц на фоне их дефицита

В США неизвестные украли 100 тысяч куриных яиц. При этом в стране наблюдается резкий скачок цен на яйца на фоне их дефицита. Об этом сообщают местные СМИ.

Кража произошла в округе Франклин штата Пенсильвания. Неизвестные украли у производителя грузовой прицеп, в котором находилось 100 тысяч яиц. Ущерб оценивается в 40 тысяч долларов.

Компания надеется на то, что расследование завершится успешно, так как яйца в настоящее время в США стали дефицитом.

В начале января стоимость яиц в американских супермаркетах резко подскочила из-за падения объемов производства. Многие птицефабрики понесли большие убытки из-за вспышек птичьего гриппа.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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