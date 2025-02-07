США рассматривают Финляндию в качестве театра военных действий

США рассматривают Финляндию в качестве нового потенциального театра военных действий. Об этом заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов.

«Демонстративные пролеты над Финляндией американских стратегических бомбардировщиков B-52 явно говорят о том, что Пентагон начал практическую «примерку» нового потенциального театра военных действий под свои ударные силы», – сказал дипломат в беседе с РИА «Новости».

По словам Кузнецова, финские власти усиленно нагнетают атмосферу военного психоза и запугивают граждан якобы надвигающейся войной, в которой агрессором выступит Россия.

Финляндия присоединилась к НАТО 4 апреля 2023 года. С тех пор американские разведывательные самолеты регулярно совершают полеты в воздушном пространстве страны вблизи границы с Россией.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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