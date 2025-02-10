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Понедельник, 10 февраля 2025, 11:23 мск

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В Южной Корее два человека пострадали при взрыве на заводе

В Южной Корее прогремел взрыв на заводе компании United Terminal Korea. По предварительным данным, пострадали два человека. На месте работают экстренные службы.

ЧП случилось на территории промышленного комплекса Онсан в южнокорейском городе Ульсане. Предприятие занимается производством оборудования для хранения и транспортировки жидких грузов.

Огнем охвачен один из резервуаров с нефтью. Пожарные пытаются не допустить распространения пламени. В зоне риска находятся еще пять емкостей с нефтепродуктами.

На место прибыли бригады скорой помощи. Двоих пострадавших госпитализировали. Один из них был без сознания, когда его нашли, состояние второго рабочего не вызывает опасений.

Причины произошедшего устанавливаются.

Сеул, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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