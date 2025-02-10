Орбан обвинил USAID в подготовке госпереворота в Венгрии

Американское агентство по международному развитию USAID занималось финансированием подготовки свержения власти в Венгрии. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

По его словам, на деньги фондов американского миллиардера Джорджа Сороса и бюджета США по всему миру осуществлялась деятельность «по разрушению общин, поддержке миграции, против семей и по финансированию гендерного безумия».

«Они специально поддерживали только те темы, которые были связаны с левыми партиями, то есть СМИ, медиаплатформы, онлайн-коммуникации, гражданские организации. Это все увеличивало власть левых, и все они получили эти деньги с целью свержения правительства. Другими словами, чтобы усилить оппозиционные партии и свергнуть венгерское правительство», – пояснил Орбан (цитата по РИА «Новости»).

Ранее премьер-министр Венгрии поблагодарил президента США Дональда Трампа за раскрытие «темного заговора» и закрытие USAID, заявив, что необходимо «вымести» из Венгрии сеть действующих организаций, финансируемых USAID, а против тех, кто получает деньги из-за границы, чтобы влиять на венгерскую политику, ввести санкции.

Ранее американские власти во главе с президентом США Дональдом Трампом заявили о решении закрыть агентство USAID.

Будапешт, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube