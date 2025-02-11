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Трамп рассчитывает получить сектор Газа бесплатно

Фото из архива сайта CNN

Вашингтон не будет платить за контроль над сектором Газа, откуда должны уйти палестинцы. Это этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы не будем ничего покупать, мы будем владеть этой территорией. И мы сохраним ее, и мы обеспечим мир там», – сказал американский лидер (цитата по «Интерфаксу») во время приветственной церемонии короля Иордании Абдаллы II в Белом доме.

Трамп заявил, что сектор Газа под руководством США будет успешно развиваться. По его словам, палестинцев «переселят в красивые места», которые будут безопасны и с доступом к медицине. В частности, как считает американский президент, принять жителей сектора Газа могула бы Иордания, о чем он уже ранее говорил.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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