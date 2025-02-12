Чиновники в США при заключении госконтрактов получили до триллиона долларов «откатов»

Сумма «откатов», полученных американскими чиновниками при заключении государственных контрактов, может достигать 1 трлн долларов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

В ходе выступления в Белом доме американский лидер заявил, что его избрали для того, чтобы выявить все мошенничества и злоупотребления властью. «Мы уже нашли несколько миллиардов долларов. Когда мы до конца разберемся с этим, сумма, вероятно, приблизится к триллиону долларов, что окажет значительное влияние на бюджет», – подчеркнул Трамп.

Глава государства надеется, что судебная система США позволит исполнительной власти прекратить эти правонарушения. «Я вижу здесь огромные «откаты». Никто не может быть настолько глупым, чтобы заключать такие контракты. Значит, он (чиновник) должен получить за это «откат». Для этого меня и избрали», – заключил Трамп.

Ранее американский миллиардер и богатейший человек планеты Илон Маск возглавил Департамент эффективности государственного управления (DOGE). Структура в числе прочего занимается выявлением необоснованных расходов государственных средств.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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