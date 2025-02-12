В Индии неизвестные сообщили об угрозе теракта на самолете Моди

Правоохранители в Индии проводят расследование после сообщений об угрозе атаки на самолет премьер-министра Нарендры Моди. Об этом сообщают местные СМИ.
Звонок с предупреждением о теракте поступил в диспетчерскую полиции Мумбая накануне. Неизвестные сообщили, что террористы могут напасть на самолет премьер-министра Моди, когда он будет вылетать с официальным визитом за границу.
Полиция Индии срочно проинформировала службы безопасности и начала расследование.
В понедельник, 10 февраля, Моди посетил международную конференцию в Париже, посвященную безопасному использованию искусственного интеллекта. Затем индийский премьер направится в США.
Нью-Дели, Зоя Осколкова
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