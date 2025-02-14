У берегов Чили горбатый кит едва не съел байдарочника

У берегов Чили горбатый кит напал на байдарочника и едва не проглотил его. В результате мужчина отделался испугом.

Инцидент произошел в Магеллановом проливе 24-летний парень с отцом плавали в заливе Эль-Агила в чилийской части Патагонии. Отец решил запечатлеть на камеру, как его сын ловко управляется и веслом, а в результате снял нападение горбатого кита.

Морской гигант резко вынырнул из глубины и проглотил байдарочника, но через мгновение мужчина оказался на поверхности. Он успел схватиться за перевернутую байдарку, затем на помощь к нему подоспел отец.

По словам океанографов, анатомия кита не позволит ему проглотить человека, к тому же эти млекопитающие не являются хищниками и не проявляют агрессию к людям. Вероятно, животное заглотило мужчину случайно, а затем, осознав ошибку, просто выплюнуло его.

Сантьяго, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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