В Польше зоопарк предлагает назвать тараканов в честь бывших и скормить сурикатам

В Польше зоопарк запустил акцию, посвященную Дню всех влюбленных. Посетителям предлагают дать имена бывших любовников тараканам и скормить их сурикатам.

Необычную услугу предлагает лодзинский зоопарк Orientarium. «Месть» бывшему возлюбленному можно осуществить тремя способами.

За 12 евро можно купить мадагаскарского шипящего таракана, дать ему имя и получить цифровой сертификат о покупке. За 36 евро посетитель получит фотографию, как сурикат поедает таракана, названного в честь бывшего. Самый дорогой способ обойдется в 72 евро. Заплатив эту сумму, клиент сможет лично скормить таракана сурикату.

В зоопарке заявили, что все собранные в ходе акции средства будут перечислены в Фонд панголинов, который занимается восстановлением естественной среды обитания и поддержкой исчезающих видов.

Варшава, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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