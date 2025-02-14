В Афганистане прогремел взрыв в мечети во время молитвы

В Афганистане прогремел взрыв в мечети во время пятничной молитвы. На месте работают экстренные службы. Число пострадавших уточняется.
Взрыв произошел в одной из мечетей города Айбак, который является административным центром провинции Саманган на севере Афганистана. В этот момент в здании находилось много верующих.
По предварительным данным, в результате несколько человек пострадали, их точное число устанавливается.
Предположительно, взрывное устройство в мечеть принесли двое местных жителей. Проводится расследование.
Кабул, Зоя Осколкова
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