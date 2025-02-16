18 человек погибли во время давки на вокзале в Индии

Не менее 18 человек, в том числе 11 женщин и пятеро детей, погибли во время давки на железнодорожном вокзале в индийском Нью-Дели в субботу вечером. Об этом сообщил телеканал NDTV.

Давка возникла из-за внезапного наплыва пассажиров, вызванного задержкой двух поездов.

Первоначально сообщалось что в результате инцидента погибли 10 женщин, трое детей и двое мужчин. Позднее в больнице скончались еще трое пострадавших.

По заявлению местных властей, для контроля ситуации на железнодорожной станции были развернуты дополнительные силы безопасности. Министр железных дорог Ашвини Вайшнау заявил, что ситуация находится под контролем. Ведется расследование.

Нью-Дели, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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