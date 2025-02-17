В США уволили сотни сотрудников центра профилактики заболеваний

В США под сокращение попали сотни сотрудников Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) американского минздрава. Это сделано в рамках снижения общего числа госслужащих.

«Администрация Трампа в субботу сократила сотни сотрудников CDC, включая тех, кто ответственен за ключевые роли в общественном здравоохранении», – указывает телеканал NBC со ссылкой на источники в ведомстве.

Отмечается, что своих должностей лишились несколько десятков работников подразделения CDC, которое отвечало за подготовку к борьбе с эпидемиями.

С приходом к власти Дональда Трампа в США начал работу департамент эффективности государственного управления (DOGE), который призван «сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства». Ранее сообщалось, что Белый дом намерен уволить несколько тысяч сотрудников министерства здравоохранения.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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