российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 17 февраля 2025, 16:03 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Президента Аргентины обвинили в афере с криптовалютой

Фото: Pixabay

Президента Аргентины Хавьера Милея обвинили в мошенничестве с криптовалютой. Об этом сообщают местные СМИ.

С обвинениями в адрес Милея выступил бывший глава Центробанка Аргентины Клаудио Лосано. Он обратился с иском в суд. «Это крупнейшая мегаафера в истории криптовалют», – говорится в обращении.

Ранее президент Аргентины прорекламировал цифровую валюту на своих страницах в соцсетях. После этого многие жители решили вложиться в крипту, но в скором времени потеряли свои деньги из-за обвала курса.

Милей позднее удалил сообщение, объяснив это тем, что не ознакомился с деталями проекта. Оппозиция Аргентины, в свою очередь, заявила, что будет настаивать на импичменте лидера страны.

Буэнос-Айрес, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

В рубриках

В мире, Политика, Скандалы и происшествия, Экономика,