Президента Аргентины обвинили в афере с криптовалютой

Президента Аргентины Хавьера Милея обвинили в мошенничестве с криптовалютой. Об этом сообщают местные СМИ.
С обвинениями в адрес Милея выступил бывший глава Центробанка Аргентины Клаудио Лосано. Он обратился с иском в суд. «Это крупнейшая мегаафера в истории криптовалют», – говорится в обращении.
Ранее президент Аргентины прорекламировал цифровую валюту на своих страницах в соцсетях. После этого многие жители решили вложиться в крипту, но в скором времени потеряли свои деньги из-за обвала курса.
Милей позднее удалил сообщение, объяснив это тем, что не ознакомился с деталями проекта. Оппозиция Аргентины, в свою очередь, заявила, что будет настаивать на импичменте лидера страны.
Буэнос-Айрес, Зоя Осколкова
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