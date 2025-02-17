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Западная пресса сообщила о возможном выводе американских войск из Европы

Фото: ec.europa.eu

Предстоящие переговоры Москвы и Вашингтона по Украине могут стать поводом для вывода американских войск из стран Балтии и западной Европы. Об этом пишет влиятельная британская газета The Financial Times со ссылкой на источники.

«Европейские чиновники полагают, что Трамп, скорее всего, согласится вывести войска США из стран Балтии и, возможно, дальше на запад, в результате чего ЕС станет уязвимым для российской армии», – говорится в публикации, которую цитирует РИА «Новости».

Ранее Вашингтон неоднократно подчеркивал, что Европе необходимо увеличить расходы на собственную оборону для более справедливого распределения финансовой нагрузки в рамках блока НАТО.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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