В Боливии автобус с пассажирами рухнул с высоты 800 метров

В Боливии пассажирский автобус съехал с дороги и упал в пропасть. Десятки человек получили смертельные травмы.

Инцидент произошел на трассе Потоси – Оруро. Водитель автобуса не справился с управлением, транспорт съехал с дороги и упал в пропасть глубиной 800 метров.

На место прибыли спасатели и бригады скорой помощи. На данный момент известно о 31 погибшем. Еще 15 пострадавших доставляют в больницы, среди них двое детей в тяжелом состоянии.

Спасательная операция на месте продолжается. Выясняются причины произошедшего.

Ла-Пас, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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