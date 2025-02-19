В Австралии более 150 малых косаток выбросились на берег

В Австралии на берегу обнаружили более 150 косаток. Люди пытаются помочь животным вернуться в море. Причины поведения китов устанавливаются.
Массовый выброс малых косаток произошел на северо-западе австралийского штата Тасмания. На данный момент около 90 млекопитающих подают признаки жизни. Предположительно, косатки могли находиться на берегу от 24 до 48 часов.
Местные жители пытаются помочь китам вернуться в море. Но ситуация осложняется тем, что пляж находится в труднодоступной местности. Необходимо время, чтобы подогнать специальную технику для перевозки животных.
В службе парков и дикой природы Тасмании сообщили, что это первый случай выбрасывания этого вида на берег за последние 50 лет. Причина такого поведения животных устанавливается.
Сидней, Зоя Осколкова
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