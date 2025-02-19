Вьетнам и Китай свяжет новая железная дорога стоимостью 8 млрд долларов

Вьетнам построит новую железнодорожную линию, которая свяжет столицу Ханой и крупнейший порт Китая Хайфон. На эти цели планируется потратить более 8 миллиардов долларов. Такое решение парламент Вьетнама принял в среду, 19 февраля. Депутаты Вьетнама приняли этот законопроект практически единогласно, отметил присутствовавший на месте журналист AFP.

Этот маршрут, который соединит Вьетнам с китайской провинцией Юньнань, призван укрепить связи между двумя приграничными странами и облегчить торговлю. Новая железнодорожная линия будет обслуживать крупные производственные площадки во Вьетнаме, где базируются Samsung, Foxconn, Pegatron и другие мировые гиганты электроники, многие из которых зависят от постоянных поставок комплектующих из Китая. Маршрут протяженностью около 390 километров свяжет портовый город Хайфон с Лаокаем на горном севере Вьетнама, на границе с Юньнанью, через Ханой.

Часть проекта Китай профинансирует за счет кредитов. Общая предполагаемая стоимость строительства составляет более восьми миллиардов долларов. Этот проект является частью глобального проекта транспортной инфраструктуры Китая, известного как «Новые Шелковые пути».

Ханой, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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