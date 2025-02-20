В ЮАР началась бойкотируемая США встреча глав МИД стран G20

В Южно-Африканской республике стартовала встреча министров иностранных дел стран «Большой двадцатки».

Встреча проходит в Йоханнесбурге под председательством ЮАР. В двухдневном заседании примут участие 15 глав внешнеполитических ведомств стран-участниц и четыре заместителя министров иностранных дел.

США не стали отправлять на встречу госсекретаря Марко Рубио, а ограничились поверенным в делах американского посольства в ЮАР.

В ходе заседания главы МИД намерены обсудить наиболее важные темы в мировой геополитической ситуации, включая вооруженные конфликты в Африке, на Ближнем Востоке, в Европе, а также попытаются достичь взаимопонимания по путям их решения.

Йоханнесбург, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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