В ЮАР началась бойкотируемая США встреча глав МИД стран G20

В Южно-Африканской республике стартовала встреча министров иностранных дел стран «Большой двадцатки».
Встреча проходит в Йоханнесбурге под председательством ЮАР. В двухдневном заседании примут участие 15 глав внешнеполитических ведомств стран-участниц и четыре заместителя министров иностранных дел.
США не стали отправлять на встречу госсекретаря Марко Рубио, а ограничились поверенным в делах американского посольства в ЮАР.
В ходе заседания главы МИД намерены обсудить наиболее важные темы в мировой геополитической ситуации, включая вооруженные конфликты в Африке, на Ближнем Востоке, в Европе, а также попытаются достичь взаимопонимания по путям их решения.
Йоханнесбург, Зоя Осколкова
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