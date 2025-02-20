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Четверг, 20 февраля 2025, 15:38 мск

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В Канаде во второй раз был поврежден подводный кабель

Фото: freepik

В Канаде поврежден подводный оптоволоконный кабель, соединяющий материковую и островную части. Это второй инцидент за последние два года. Об этом сообщила телекоммуникационная компания Bell.

В первый раз кабель, лежащий на дне залива Святого Лаврентия между островом Кейп-Бретон и западным побережьем Ньюфаундленда, был поврежден в 2023 году. Тогда причину произошедшего установить не удалось.

В конце 2024 года обрыв произошел вновь. Обследование показало, что кабель мог быть перерезан угловой шлифовальной машиной. Предполагается, что его зацепили якорем или снастями, подняли на поверхность, а затем перерезали. В компании отметили, что на это нужно много времени и усилий, так как провод обернут стальной оболочкой.

Чтобы предотвратить повторения истории, компания-оператор предлагает закопать кабель в дно и использовать спутниковое наблюдение.

Оттава, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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