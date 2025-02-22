Американцы готовятся отправить на Луну посадочный модуль

Американское агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) готовится отправить на Луну новый посадочный аппарат Athena. Старт запланирован на 26 февраля, а прилунение – 6 марта в районе плато Монс Мутон на Южном полюсе спутника Земли.

Предполагается, что этот модуль будет проводить научные исследования НАСА и тестирование технологий для подготовки к будущим миссиям человека на поверхность Луны. В качестве полезной нагрузки аппарат будет нести бур и масс-спектрометр, которые позволят измерить потенциальное присутствие летучих веществ или газов в лунном грунте, уточняет NASA.

Запуск Athena планируется осуществить с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Хьюстон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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