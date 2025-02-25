В Южной Корее три человека погибли при обрушении строящейся эстакады

В Южной Корее строящаяся эстакада обрушилась на дорогу. В результате три человека погибли, еще пять пострадали. Причины произошедшего устанавливаются.
Как сообщает агентство Yonhap, ЧП произошло в городе Чхонан. Момент аварии зафиксировала камера проезжающего под эстакадой автомобиля. Пять 50-метровых стальных балок, поддерживающих мост, рухнули одна за другой.
На месте работают экстренные службы. На данный момент известно о трех погибших и пяти пострадавших. Спасатели разбирают завалы в поисках пропавших людей.
Причины аварии устанавливаются. Отмечается, что обрушение произошло в тот момент, когда рабочие с помощью крана перемещали стальные балки между опорами.
Сеул, Зоя Осколкова
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