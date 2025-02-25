В Словакии прогремел взрыв на военном объекте

В военно-техническом испытательном институте «Загорье» в Словакии произошел взрыв. По предварительным данным, пострадали два человека.

Инцидент произошел сегодня утром. На место прибыли службы спасения и бригады скорой помощи.

На данный момент известно о двух пострадавших. Они госпитализированы и находятся под наблюдением медиков.

Отмечается, что взрыв произошел во время учебных стрельб. «На данный момент невозможно точно определить причину этого чрезвычайного происшествия: произошел ли сбой пороховых зарядов, боеприпасов или самого оружейного комплекса», – сказал министр обороны Словакии Роберт Калиняк.

Братислава, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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