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Среда, 26 февраля 2025, 09:01 мск

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При стрельбе в США два человека погибли и двое получили ранения

В США два человека погибли и еще двое получили ранения в результате стрельбы. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в городе Ланкастер в штате Огайо. Прибывшие на место правоохранители обнаружили тела двух мужчин и раненую женщину. Пострадавшую госпитализировали.

Выяснилось, что огонь открыл 26-летний мужчина. Он был задержан на месте преступления. При этом полицейским пришлось применить табельное оружие, подозреваемый также был ранен и находится в больнице.

Проводится расследование. Мотивы убийцы устанавливаются.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / США

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