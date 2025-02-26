При стрельбе в США два человека погибли и двое получили ранения

В США два человека погибли и еще двое получили ранения в результате стрельбы. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел в городе Ланкастер в штате Огайо. Прибывшие на место правоохранители обнаружили тела двух мужчин и раненую женщину. Пострадавшую госпитализировали.
Выяснилось, что огонь открыл 26-летний мужчина. Он был задержан на месте преступления. При этом полицейским пришлось применить табельное оружие, подозреваемый также был ранен и находится в больнице.
Проводится расследование. Мотивы убийцы устанавливаются.
Вашингтон, Зоя Осколкова
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