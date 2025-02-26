45 человек погибли в результате крушения военного самолета в Судане

При крушении военного самолета в Судане погибли 45 человек. Об этом информирует телеканал Al Arabiya. Ранее канал сообщал о 19 жертвах.

Военный самолет, принадлежащий армии Судана, разбился в Омдурмане в провинции Хартум. Причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность. Самолет упал на жилые дома вскоре после взлета с авиабазы Вади-Сейидна в Хартуме.

В результате крушения погибли офицеры и солдаты суданской армии, а также гражданские лица, находившиеся в жилом доме, на который рухнул самолет.

Источники телеканала сообщили, что в числе погибших – бригадный генерал, бывший командующий военным округом Хартума Бахар Ахмед.

На месте катастрофы продолжается разбор завалов.

Хартум, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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