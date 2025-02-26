В Румынии задержали кандидата в президенты Кэлина Джорджеску. Об этом сообщили в его пресс-службе.

«Примерно 30 минут назад его остановили, когда он находился в дороге, и задержали для допроса в Генеральной прокуратуре», – говорится в сообщении.

Пресс-служба политика уточнила, что он вновь собирался подать свою кандидатуру на пост президента после аннулирования первого тура выборов, на которых Джорджеску одержал победу.

По данным местных СМИ, политика обвиняют «в причастности к организации с фашистским характером» и в фальсификации заявлений об источниках финансирования избирательной кампании.

Напомним, Джорджеску, которого в Румынии считают пророссийским политиком, лидировал в первом туре выборов президента страны, который состоялся 24 ноября 2024 года. Он набрал 22,94% голосов. Но 6 декабря Конституционный суд аннулировал результаты первого тура. Решение было принято, несмотря на то, что после пересчета голосов Конституционный суд утвердил итоги первого тура. До этого румынские власти связывали с именем Джорджеску возможное «российское вмешательство» в выборы, но доказательств этого так и не было представлено.

Повторные президентские выборы назначены на 4 мая 2025 года. Согласно последним опросам, Джорджеску лидирует среди претендентов на кресло главы государства.

Бухарест, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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