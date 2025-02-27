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Четверг, 27 февраля 2025, 14:04 мск

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США могут пересмотреть границу с Канадой

Фото: pixabay

США могут пересмотреть существующую линию границы с Канадой. С соответствующим предложением выступил советник американского президента Дональда Трампа по вопросам торговли и промышленности Питер Наварро.

«Наварро рекомендовал вернуться к вопросу о том, где пролегает граница между США и Канадой, а это опасное сумасшествие», – пишет британская газета Telegraph.

Оттава временно приостановила переговоры с Вашингтоном, так как Канада ожидает назначения новых членов американской администрации. Джеймисон Грир и Говард Латник должны быть утверждены сенатом, прежде чем займут свои посты. Они будут участвовать в переговорах и могут не разделять жесткую позицию Наварро.

Дональд Трамп еще до вступления в должность президента предлагал Канаде стать 51-м штатом США, а ее премьер-министра Джастина Трюдо называл губернатором. Кроме того, в начале февраля американский лидер ввел 25-процентные импортные пошлины на канадские товары.

Трюдо провел переговоры с Трампом, после которых заявил, что введение пошлин откладывается на 30 дней. При этом канадский премьер признал реальными притязания США на территорию Канады.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / США

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