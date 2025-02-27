В ДР Конго десятки людей пострадали при взрыве на митинге

В Демократической Республике Конго произошел взрыв на встрече местных жителей с лидерами повстанцев. В результате пострадали несколько десятков человек. Об этом сообщает Associated Press.

Митинг проходил в центральной части города Букаву. С жителями встречался лидер повстанческого «Альянса реки Конго», в который входит движение «Движение 23 марта», Корней Нангаа. После того, как он покинул площадь, прогремели два взрыва.

На кадрах с места событий, видно, как толпа в панике разбегается. Точное число пострадавших не приводится.

Ранее повстанческая коалиция «Альянса реки Конго» заявила о готовности к прекращению огня и началу переговоров с правительством. В результате боевых столкновений на востоке ДР Конго между войсками ДР Конго и отрядами повстанцев около 4 тысяч человек погибли, еще более 4,2 тысячи получили ранения.

Киншаса, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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