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Пять бывших министров обороны США выступили против Трампа

Фото: Freepik

Пять бывших министров обороны США заявили, что действия президента Дональда Трампа ослабляют нацбезопасность страны. Таким образом они отреагировали на масштабные кадровые перестановки в Пентагоне.

Коллективное письмо в Конгресс направили Уильям Перри (глава Пентагона в 1994-1997-м), Леон Панетта (2011-2013), Чак Хейгел (2013-2015), Джеймс Мэттис (2017-2019) и Ллойд Остин (2021-2025), передает Reuters. Поводом для обращения послужили увольнения председателя Объединенного комитета начальников штабов (выполняет функции Генштаба) Чарльза Брауна и других старших офицеров.

«Действия президента Трампа подрывают наши добровольческие силы и ослабляют нашу национальную безопасность», – сказано в письме.

Экс-министры считают, что нынешний глава Белого дома стремится превратить Вооруженные силы США в инструмент партийной политики и использовать увольнения старших офицеров для «снятия правовых ограничений власти президента».

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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