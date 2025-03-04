На Филиппинах пропал с радаров военный самолет

На Филиппинах во время маневров была потеряна связь с истребителем FA-50 Военно-воздушных сил. Проводится поисковая операция.

По данным местных СМИ, истребитель FA-50 пропал во время тактических ночных операций. Самолет потерял связь с остальными участниками миссии за несколько минут до достижения целевой зоны на острове Мактан.

Пресс-секретарь ВВС страны Мария Консуэло Кастильо заявила, что в истребителе находились два пилота, их судьба на данный момент неизвестна.

Проводятся обширные и тщательные поисковые операции, ВВС задействовали все доступные ресурсы, чтобы найти пропавший истребитель.

Манила, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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