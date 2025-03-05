В прошлом году американцы подали рекордное количество заявлений на получение британского гражданства, при этом исторически высокий объем заявлений был подан в последнем квартале 2024 года – в период, совпадающий с переизбранием президента США Дональда Трампа.

По данным Министерства внутренних дел Великобритании, которые транслирует CNN, в прошлом году заявки на получение гражданства Великобритании подали более 6100 граждан США, что является рекордом с начала ведения учета в 2004 году, когда заявки подали менее 3000 американцев.

В прошлом году показатели также заметно выросли по сравнению с 2023 годом, когда граждане США подали менее 5000 заявлений.

Число заявок от американцев резко возросло за последние три месяца 2024 года: заявки подали более 1700 человек – это самый высокий показатель за любой квартал за последние два десятилетия.

Этот всплеск напоминает подъем, зафиксированный в первые шесть месяцев 2020 года, когда более 5800 американцев отказались от гражданства, что почти в три раза превышает показатель за весь 2019 год.

Аналитики утверждали, что этот всплеск произошел после первого президентства Трампа и изменений в налоговой политике, и в основном это были американцы, которые уже некоторое время жили в Великобритании.

В августе 2020 года Алистер Бамбридж, партнер Bambridge Accountants, рассказал CNN, что, хотя многие люди, отказавшиеся от гражданства, жаловались на недовольство политическим климатом в США, еще одной причиной их решения часто становятся экономические вопросы, и, прежде всего, налоги.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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