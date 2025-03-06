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Четверг, 6 марта 2025, 08:29 мск

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Истребитель случайно «разбомбил» южнокорейский город

Фото: lockheedmartin.com

В Южной Корее во время военных учений истребитель сбросил несколько боеприпасов на жилой массив. По предварительным данным, пострадали семь человек.

Инцидент произошел в городе Пхочхон. У истребителя во время совместных учений с США произошел нештатный сход восьми боеприпасов за пределами полигона Сынджин.

В результате повреждения получили частный дом, церковь и несколько припаркованных автомобилей. Семи пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

По уточненным данным, самолет принадлежал ВВС Южной Кореи. KF-16 – это южнокорейская модификация американского сверхзвукового истребителя четвертого поколения F-16 Fighting Falcon.

Сеул, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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