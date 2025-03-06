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Четверг, 6 марта 2025, 09:48 мск

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В юге Тайваня произошел пожар на атомной электростанции

Фото: FreePik

На атомной электростанции на Тайване произошло возгорание. На месте работают пожарные бригады.

По предварительной информации, огонь вспыхнул в градирне на территории АЭС «Мааньшань», которая находится на юге страны. На место прибыли экстренные службы.

Данных о пострадавших не поступало. Пожарным удалось оперативно локализовать пламя.

В комиссии по ядерной безопасности сообщили, что радиационный фон остается в норме, все энергоблоки станции работают в штатном режиме.

Тайбэй, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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