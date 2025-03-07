В Бразилии автобус с 45 пассажирами упал в овраг

В Бразилии автобус съехал с дороги в овраг. По последним данным, погиб подросток, различные травмы получили 25 человек.
ДТП произошло в муниципалитете Пиндамоньянгабе, неподалеку от Сан-Паулу. По данным полиции, водитель автобуса не рассчитал траекторию движения и зацепил колесом бордюр. Транспорт потерял равновесие и рухнул с обрыва.
В больницу доставили 26 пострадавших, один из них – подросток 13 лет – скончался от полученных травм.
На месте работают спасательные бригады, медики и полицейские.
Бразилиа, Зоя Осколкова
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