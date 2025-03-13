Киргизия и Таджикистан подписали договор о государственной границе

Киргизия и Таджикистан договорились о государственной границе между странами и открыли контрольно-пропускные пункты. Об этом сообщает РИА «Новости».
Договор о государственной границе подписали лидеры Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон. Церемония подписания прошла в Бишкеке в рамках государственного визита Рахмона в Киргизию.
Сразу после этого началась церемония открытия КПП на границах двух стран, в которой президенты примут участие по видеосвязи.
Протяженность границы между Киргизией и Таджикистаном составляет около 980 км. Переговоры о ее делимитации продолжались с декабря 2002 года.
Бишкек, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»