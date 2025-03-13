Киргизия и Таджикистан подписали договор о государственной границе

Киргизия и Таджикистан договорились о государственной границе между странами и открыли контрольно-пропускные пункты. Об этом сообщает РИА «Новости».

Договор о государственной границе подписали лидеры Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон. Церемония подписания прошла в Бишкеке в рамках государственного визита Рахмона в Киргизию.

Сразу после этого началась церемония открытия КПП на границах двух стран, в которой президенты примут участие по видеосвязи.

Протяженность границы между Киргизией и Таджикистаном составляет около 980 км. Переговоры о ее делимитации продолжались с декабря 2002 года.

Бишкек, Зоя Осколкова

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