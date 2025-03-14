В Таиланде автобус с иностранными туристами попал в аварию

В Таиланде автобус, перевозивший иностранных туристов, попал в аварию. По предварительным данным, пострадали 36 человек.

Инцидент произошел в тайской провинции Пхетчабури. Транспорт вылетел с дороги и врезался в два высоковольтных электрических столба.

В результате пострадали 36 человек – 15 тайцев, 12 граждан Мьянмы и девять американцев. Состояние троих пострадавших медики оценивают как тяжелое.

На месте работают экстренные службы и бригады скорой помощи. Предположительно, причиной аварии стало то, что водитель уснул за рулем и потерял управление.

Бангкок, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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