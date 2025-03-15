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Вице-президент США заявил о риске цивилизационного самоубийства Европы

Фото: ec.europa.eu

Европа рискует совершить цивилизационное самоубийство. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

«Европа рискует совершить цивилизационное самоубийство... Слишком много стран не могут или не хотят контролировать свои границы. Можно заметить, что они начинают ограничивать свободу слова своих граждан несмотря на то, что они протестуют против вещей, например, нарушения границ (мигрантами)», – констатировал Вэнс (цитата по «Прайм»).

При этом американский вице-президент США подчеркнул, что США заинтересованы в процветании Европы, являющейся колыбелью западной цивилизации, как важного союзника.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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