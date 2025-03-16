Япония изучает возможность размещения дальнобойных ракет

Япония изучает возможность размещения баллистических ракет большой дальности на острове Кюсю в рамках мер по укреплению «обороноспособности ответных мер», передает агентство Киодо со ссылкой на информированные источники в правительственных кругах, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в настоящее время изучается возможность размещения подобных ракет на территории гарнизонов наземных сил самообороны Японии в городе Юфу префектуры Оито, а также в городе Кумамото одноименной префектуры.

Предполагается, что развертывание ракет будет начато в марте 2026 года, однако, как подчеркивает агентство, центральные власти могут столкнуться с жесткой критикой со стороны местных администраций и жителей из опасений, что в случае вооруженного конфликта районы размещения ракет могут стать целью для противника.

Напомним, что мирный договор между Россией и Японией после окончания войны в 1948 году так и не был подписан.

Токио, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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