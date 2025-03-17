Ученый избил коллег на базе в Антарктиде

Специалисты исследовательской базы Sanae IV в Антарктиде подали сигнал с просьбой о срочной помощи. По их словам, один из ученых напал на коллег.

Инцидент произошел во время долгосрочной экспедиции, прибывшие на базу участники миссии должны провести там около 10 месяцев в изоляции. Экспедиция проводится в рамках Южноафриканской национальной антарктической программы (SANAP).

Министерство окружающей среды ЮАР заявило, что было получено тревожное сообщение. Обитатели антарктической базы сообщили о нападении на начальника экспедиции и угрозе убийством. Кроме того, насилию подвергся еще один участник миссии.

Подробности случившегося устанавливаются. Ситуация осложняется тем, что в настоящее время в районе Sanae IV наблюдаются экстремальные погодные условия, которые препятствуют быстрой эвакуации.

Кейптаун, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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