В Южной Корее военный вертолет разбился после столкновения с дроном

В Южной Корее военный вертолет столкнулся с беспилотником и потерпел крушение. Об этом сообщают местные СМИ.
Инцидент произошел в городе Янджу в районе расположения батальона армейской авиации. Вертолет Surion столкнулся с беспилотником и загорелся.
В тушении пожара задействовали 50 специалистов экстренных служб и 20 единиц техники. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ущерб еще предстоит оценить, отмечается, что вертолет выгорел полностью и не подлежит восстановлению.
Сеул, Зоя Осколкова
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