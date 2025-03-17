В Южной Корее военный вертолет разбился после столкновения с дроном

В Южной Корее военный вертолет столкнулся с беспилотником и потерпел крушение. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в городе Янджу в районе расположения батальона армейской авиации. Вертолет Surion столкнулся с беспилотником и загорелся.

В тушении пожара задействовали 50 специалистов экстренных служб и 20 единиц техники. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ущерб еще предстоит оценить, отмечается, что вертолет выгорел полностью и не подлежит восстановлению.

Сеул, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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