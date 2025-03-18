В США служба доставки выбросила на свалку окаменелости возрастом 380 млн лет

Археологические находки возрастом 380 млн лет оказались на свалке в США. Об этом сообщают американские СМИ.

В суд обратился профессор Мартин Беккер. Он утверждает, что отправил посылки с окаменелостями из своей коллекции, но ценности оказались на свалке.

Ученый предоставил университету Нью-Джерси около 200 окаменелостей, возраст которых оценивается в 380 млн лет. Однако в учебном заведении не оплатили счет за пересылку во Флориду. В результате находки были выброшены на свалку в Нэшвилле, штат Теннесси.

Профессор считает произошедшее халатным отношением и требует возмещения ущерба.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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