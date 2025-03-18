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В США признали умершими 3,2 млн жителей старше 120 лет

В США признали умершими свыше трех миллионов граждан, возраст которых превышает 120 лет. Об этом сообщили в департаменте государственной эффективности (DOGE).

«За последние две недели администрация соцобеспечения провела масштабную очистку своих баз. Около 3,2 млн владельцев счетов, все в возрасте 120+, теперь отмечены как умершие. Предстоит проделать еще много работы», – говорится в сообщении.

Согласно базам данных социального обеспечения США, в стране чилятся живыми еще около 9 млн граждан в возрасте 120-159 лет. Один из «долгожителей» даже отнесен к возрастной категории 360-369 лет.

Ранее глава DOGE Илон Маск пошутил, что в США живут много вампиров, отреагировав таким образом на таблицу с возрастными данными ныне живущих американцев, получающих социальные пособия.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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