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Сектор Газа: в результате ударов Израиля один сотрудник ООН погиб, еще пятеро ранены

Архив. Фото Al Jazeera

В секторе газа погиб сотрудник Организации объединенных наций, еще пятеро получили ранения в результате израильских ударов по жилым кварталам, передают арабские СМИ.

Как уточняется, взрыв не был случайным или связанным с деятельностью по разминированию. Власти сектора Газа утверждают, что Израиль нанес удар по штаб-квартире филиала Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) в анклаве.

По данным палестинской стороны, во время ночных и утренних ударов по сектору Газа погибли как минимум 27 человек.

Напомним, Израиль в ночь на 18 марта возобновил активную бомбардировку палестинской территории. Накануне сообщалось, что количество первых жертв атак стали почти 300 человек.

Газа, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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