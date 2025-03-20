США из-за публикации документов о покушении на Кеннеди произошла утечка персональных данных

В США при публикации архивных материалов, связанных с покушением на бывшего президента США Джона Кеннеди, произошла утечка персональных данных. Об этом сообщает The New York Times.

В документах оказались раскрыты полное досье сотрудника ЦРУ и страховые номера сотен граждан, включая действующих работников разведки и конгрессменов. Среди пострадавших – лица, чьи данные до сих пор должны были оставаться засекреченными.

По данным издания, многие из этих людей живы и уже начали рассматривать возможность подачи коллективного иска к Национальному архиву США за нарушение своих прав.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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