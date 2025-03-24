Госслужащие Венесуэлы будут работать только по утрам из-за энергетического кризиса

Правительство Венесуэлы объявило в это воскресенье, 23 марта, о сокращении рабочего времени в государственном секторе на шесть недель из-за «чрезвычайной климатической ситуации». Она привела к резкому сокращению производства гидроэлектроэнергии. Мера, реализация которой запланирована на понедельник, 24 марта, аналогична мерам, принятым в 2016 и 2018 годах после сокращения потока воды на гидроэлектростанции Гури, которая вырабатывает 80% электроэнергии страны, из-за засухи.

«Из-за чрезвычайной климатической ситуации, которая привела к повышению температуры во всем мире, мы столкнулись с метеорологическим явлением, которое влияет на уровень воды в водохранилищах, вырабатывающих электроэнергию в Андском регионе», – говорится в заявлении правительства. По этой причине рабочее время госслужащим будет сокращено с 8:00 до 12:30 в течение следующих шести недель. Государственные служащие также получат один выходной за каждый отработанный день, что сократит количество дней, в течение которых государственные службы открыты, до трех, за исключением тех, кто отвечает за основные услуги.

Правительство также призвало общественность поддержать эти меры, в том числе путем регулирования «температуры кондиционеров до 23°C, использования естественного освещения и отключения электронных устройств», когда они не используются.

В 2019 году после масштабного отключения электроэнергии также был сокращен рабочий день государственных служащих и приостановлены занятия. Нормирование электроэнергии было обычным явлением в стране, которая является крупным производителем углеводородов, но находится под санкциями США и в тисках тяжелого экономического кризиса в течение десятилетия. В период с 2019 по 2024 год в Венесуэле произошли перебои с электроэнергией, которые погрузили страну во тьму на несколько дней. Эксперты объяснили отключения отсутствием технического обслуживания, в то время как правительство осудило акты саботажа.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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