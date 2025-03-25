Президент Аргентины приказал обнародовать все документы по сбежавшим в страну нацистам из Германии

Президент Аргентины Хавьер Милей велел обнародовать все имеющиеся документы о сбежавших после Второй мировой войны в страну нацистах из Германии. Об этом сообщил председатель аргентинского правительства Гильермо Франкос.

По его словам, недавно Милей принял американского сенатора Стива Дэйнса, который давно борется за то, чтобы были опубликованы все документы о сбежавших в Аргентину немецких нацистах.

«Все еще есть документы, которые не были обнародованы, прежде всего касающиеся банковских операций. Президент Милей по просьбе Дэйнса дал указание открыть доступ ко всем документам, которые могут быть у какого-либо государственного органа», – сказал Франкос в интервью телеканалу DNews (цитата по ТАСС).

Наиболее важные документы, по его словам, могут быть в распоряжении Минобороны Аргентины. Франкос подчеркнул, что у властей нет никаких причин защищать эту информацию.

Ранее Милей распорядился рассекретить все документы, связанные с действиями вооруженных сил страны во время военного режима (1976-1983).

После Второй мировой войны в страны Южной Америки сбежало большое количество нацистских преступников. Среди укрывшихся в Аргентине были, в частности, Йозеф Менгель и Адольф Эйхман. В мае 1960 года Эйхмана похитили агенты «Моссада» и вывезли в Израиль, где по приговору суда он был казнен.

Буэнос-Айрес, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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