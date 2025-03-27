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Четверг, 27 марта 2025, 10:20 мск

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Жертвами наводнений в Боливии стали более 50 человек

В Боливии из-за проливных дождей объявили режим чрезвычайной ситуации. По последним данным, жертвами наводнений стали свыше 50 человек.

Как сообщил президент страны Луис Арсе, более 370 тысяч семей пострадали из-за наводнений и схода оползней, 100 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома.

«Эти стихийные бедствия вынуждают нас объявить чрезвычайное положение в стране», – заявил Арсе.

Власти привлекли военных к ликвидации последствий стихии. Режим ЧС позволит задействовать больше ресурсов и облегчить распределение припасов среди пострадавших регионов.

Сукре, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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